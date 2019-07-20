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Марсело сравнил Азара и Неймара – одного из партнеров пришлось огорчить

16:17 106 Читати українською
Марсело сравнил Азара и Неймара – одного из партнеров пришлось огорчить
Неймар и Марсело / соцсети

Защитник Реала и сборной Бразилии Марсело прокомментировал возможный трансфер Неймара в Реал, а также сравнил скандального бразильца с Эденом Азаром.

"Неймар – непредсказуемый игрок. Против него невозможно защищаться. Когда защитник что-то делает, Неймар придумывает что-то новое.

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Было бы большой честью, если бы он оказался в Реале. "Сливочным" нужно делать все, чтобы подписывать лучших игроков в мире, и его прошлое в Барселоне не станет проблемой.

Эден – топ-игрок. У него, как и у Неймара, достаточный уровень, чтобы находиться в топ-5 лучших игроков мира. Он поражает. Их с Неймаром нельзя сравнивать, но Неймар, на мой взгляд, лучше", – поделился Марсело в комментарии Marca.

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