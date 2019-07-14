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Азар из-за своего хобби может играть в Реале под необычным номером

12:10 292 Читати українською
Азар из-за своего хобби может играть в Реале под необычным номером
Эден Азар / Фото официального сайта Реала

Цифры, которые бельгиец будет носить в составе "сливочных", не дают покоя многим фанатам Реала.

Эден Азар может остановить свой выбор на номере 23, сообщает Marca.

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В свое время в Реале под ним играл Дэвид Бекхэм, однако у бельгийца есть личные аргументы в пользу такого варианта. Азар является большим фанатом баскетбола и в частности НБА, в которой под номером 23 выступал легендарный Майкл Джордан. Кроме того, владелец реаловской семерки Мариано Диас не спешит покидать Мадрид, а этот номер также называли в числе предпочтений звездного новичка.

Напомним, в Челси и сборной Бельгии Азар играл с цифрой 10 на спине.

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Испания Футбольная форма Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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