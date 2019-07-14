Азар из-за своего хобби может играть в Реале под необычным номером

Цифры, которые бельгиец будет носить в составе "сливочных", не дают покоя многим фанатам Реала.

Эден Азар может остановить свой выбор на номере 23, сообщает Marca.

Азар приехал в Реал с лишним весом – болельщики возмущены

В свое время в Реале под ним играл Дэвид Бекхэм, однако у бельгийца есть личные аргументы в пользу такого варианта. Азар является большим фанатом баскетбола и в частности НБА, в которой под номером 23 выступал легендарный Майкл Джордан. Кроме того, владелец реаловской семерки Мариано Диас не спешит покидать Мадрид, а этот номер также называли в числе предпочтений звездного новичка.

Напомним, в Челси и сборной Бельгии Азар играл с цифрой 10 на спине.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів