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Марсело порівняв Азара та Неймара – одного з партнерів довелось засмутити

16:16 297 Читать на русском
Марсело порівняв Азара та Неймара – одного з партнерів довелось засмутити
Неймар та Марсело / соцмережі

Захисник Реала та збірної Бразилії Марсело прокоментував можливий трансфер Неймара в Реал, а також порівняв скандального бразильця з Еденом Азаром.

"Неймар – непередбачуваний гравець. Проти нього неможливо захищатися. Коли захисник щось робить, Неймар вигадує щось нове.

Азар через своє хобі може грати в Реалі під незвичним номером

Було б великою честю, якби він виявився в Реалі. "Вершковим" потрібно робити все, щоб підписувати найкращих гравців в світі, і його минуле в Барселоні не стане проблемою.

Еден – топ-гравець. У нього, як і у Неймара, достатній рівень, аби перебувати в топ-5 найкращих гравців світу. Він вражає. Їх з Неймаром не можна порівнювати, але Неймар, як на мене, кращий", – поділився Марсело в коментарі Marca.

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