"Иско попрощался с Мадридом в матче с Бетисом. У него была фантастическая карьера, он сыграл ключевую роль в больших достижениях Реала.

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Думаю, Иско мог сделать больше, но да, он был важным элементом команды. Он провел многие важные игры, финалы, ему всегда приходилось бороться против высококачественных игроков. Желаю ему всего лучшего.

Марсело? Он еще не прощается, он все еще наш капитан. Он будет нашим капитаном в Париже. Если в конце он скажет "до свидания", тогда нас покинет один из лучших фулбеков в мире. Думаю, Марсело общается с клубом, не знаю", – цитирует Анчелотти Marca.

Отметим, что у Иско и Марсело завершаются контракты с Реалом этим летом. С обоими игроками не намерены продлевать контракты.

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