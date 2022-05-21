Бейл сможет красиво попрощаться с Реалом – Анчелотти дарит надежду валлийцу на финал Лиги чемпионов
Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал, почему Гарет Бейл пропустил поединок с Бетисом в рамках 38 тура Ла Лиги.
"Почему Бейл не играл против Бетиса? Он хотел бы попрощаться и сыграть, если бы хорошо чувствовал себя. У Бейла есть последний шанс, потому что он восстановится в финале Лиги чемпионов", – приводит слова Анчелотти Marca.
Бейл покинет Реал – агент подтвердил решение валлийца
Добавим, что Бейл решил покинуть Реал по завершении сезона. Гарет выступал за мадридцев с 2013 года и в общей сложности наиграл 258 матчей (106 голов и 67 ассистов). Но последний сезон был для Бейла ужасающим: всего 290 минут и один забитый мяч.
Финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся Реал и Ливерпуль, состоится 28 мая, начало в 22:00.
Реал расписал ничью с Бетисом в матче-репетиции перед финалом ЛЧ, Леванте эффектной победой простился с Ла Лигой