"Почему Бейл не играл против Бетиса? Он хотел бы попрощаться и сыграть, если бы хорошо чувствовал себя. У Бейла есть последний шанс, потому что он восстановится в финале Лиги чемпионов", – приводит слова Анчелотти Marca.

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Добавим, что Бейл решил покинуть Реал по завершении сезона. Гарет выступал за мадридцев с 2013 года и в общей сложности наиграл 258 матчей (106 голов и 67 ассистов). Но последний сезон был для Бейла ужасающим: всего 290 минут и один забитый мяч.

Финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся Реал и Ливерпуль, состоится 28 мая, начало в 22:00.

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