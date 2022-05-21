Чемпионат Испании 2021/22, 38-й тур

Реал Мадрид – Бетис – 0:0

Райо Вальекано – Леванте – 2:4

Голы: А. Гарсия, 18, Гвардиола, 61 (пен) – Мелеро, 26, 45+1, Рохер, 44, Коке, 77

Мадридский Реал в последнем домашнем матче сезона принимал Бетис. Дерби королевских клубов не имело турнирного значения – "сливочные" давно наслаждаются чемпионством, а "вердибланкос" квалифицируются в Лигу Европы. Тем не менее, более важным поединок был для подопечных Карло Анчелотти, ведь это была репетиция перед финалом ЛЧ. На поле вышел сильнейший состав хозяев.

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Репетиция оказалась не очень хорошей для Мадрида. На протяжении всего матча команды играли на равных, причём до перерыва андалусийцы выглядели даже острее. На замыкание подачи Менди в исполнении Бензема (Бартра заблокировал удар) гости ответили опасным выстрелом Виллиана Жозе из окрестностей штрафной – мяч прошёл рядом с левой штангой. На 43-й же минуте Хуанми убегал на рандеву из Куртуа, однако Милитао в последний момент догнал нападающего Бетиса.

Во втором тайме атака Реала выглядела гораздо лучше. В частности, "бланкос" могли забивать на старте в результате кросса на Бензема и удара Родриго с отскока, но бразилец не смог поразить правый нижний угол. На 66-й минуте Винисиус исполнил опасную скидку после навеса с углового, которую Бартра вынес практически из пустых ворот. На 83-й Бензема пробивал из-за пределов штрафной над дальней девяткой, а на 84-й он же влетел на левый край штрафной и запустил мяч над ближней.

Бетис мог наказать за расточительство контратакой 3-в-2, в которой Хоакин стрелял метров из восьми – впрочем, нападающий выстрелил в небо! В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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В параллельном матче между Райо Вальекано и Леванте турнирной мотивации также никто не имел, однако "лягушки" очень желали хлопнуть дверью на прощание с Ла Лигой. Впрочем, уже на 18-й минуте они пропустили гол – это Альваро Гарсия исполнил эффектный слалом с левого фланга в штрафную, завершив атаку точным выстрелом. Казалось, это начало конца для аутсайдера.

Впрочем, Леванте не только не сдался, но еще и шокировал Райо Вальекано. На 26-й минуте гости отыгрались благодаря кроссу с левого фланга и классному удару головой в исполнении Мелеро – 1:1. На 44-й Моралес разогнал контратаку и выкатил пас под удар Рожеру Марти в пустые ворота, а перед свистком на перерыв Мелеро оформил дубль выстрелом с линии штрафной. 1:3!

На 59-й минуте Леванте провёл и четвертый гол (его забил Моралес), но его не засчитали из-за фола в начале результативной атаки. Этот фол случился в штрафной "лягушек", поэтому рефери назначил пенальти в их ворота! Гвардиола уверенно его реализовал, сократив отставание Райо Вальекано в счёте. Впрочем, на 77-й минуте левантийцы таки добили мадридцев – это Коке вколотил мяч в сетку после суеты в штрафной. 2:4! Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

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