Бразилец Марсело в последний раз пообщался с журналистами в статусе футболиста Реала.

Марсело провел в мадридском клубе 15 лет, 5 месяцев и 12 дней. Реал не продлил контракт с 34-летним бразильцем. Сегодня футболист провел прощальную пресс-конференцию. Конечно, он не смог сдержать слез. Даже Карло Анчелотти это не удалось.

Реал официально объявил о трансфере 100-миллионного Чуамени – дороже стоили только 3 игрока мадридцев

"Я обещал себе не плакать и говорить нормально, но сложно. Это было прекрасное приключение. Сегодня я покидаю Реал, будучи самым титулованным игроком в истории лучшей команды в мире. Я не прощаюсь. Не думаю, что когда-нибудь смогу покинуть Реал навсегда", – сказал Марсело.

За 15 лет в Мадриде защитник выиграл 25 трофеев – рекордный показатель в истории Реала. Правда, в последних сезонах бразилец уже не имел постоянной игровой практики. В кампании 2021/22 Марсело сыграл 17 матчей, отдал 2 ассиста.

Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі