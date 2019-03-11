Марсело и Рамос поссорились на тренировке Реала

Атмосфера в мадридском Реале становится все более напряженной.

На субботней тренировке "сливочных" произошел конфликт между лидерами мадридского клуба Серхио Рамосом и Марсело, сообщает Marca.

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Оба защитника королевского клуба выступали за разные команды во время спарринга. Марсело эмоционально отпраздновал один из своих голов, чем вызвал гнев Серхио Рамоса. Схватка продолжалась несколько минут.

По информации издания, в итоге конфликт завершился в мирной ноте.

Напомним, что Реал уже прекратил борьбу в Лиге Чемпионов и Кубке Испании, а в Ла Лиге команда потеряла почти все шансы догнать Барселону.

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