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Реал решился продать Марсело: кто заменит одного из лучших латералей последнего десятилетия

13:12 133 Читати українською
Реал решился продать Марсело: кто заменит одного из лучших латералей последнего десятилетия
Марсело хочет уйти

Мадридский Реал уже начал поиски замены первому вице-капитану команды Марсело, который летом, скорее всего, покинет клуб.

Один из лучших крайних защитников последней декады стремится покинуть королевский клуб. Марсело, недоволен ролью запасного при Солари, провел уже две встречи с руководством "бланкос", чтобы сообщить о своем намерении сменить команду. Похоже, что насильно удерживать бразильца в Мадриде никто не собирается, поэтому Реал уже начал поиски его преемника, информирует AS.

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Несмотря на хорошую игру молодого Регилона, который выигрывает борьбу в Марсело, Реал активно просматривает пятерых игроков на позицию левого латераля. Возможно, уже летом мадридцы попытаются вернуть из аренды Ашрафа Хакими, который по-новому открылся в Дортмунде как раз на левом фланге. Более дорогой вариант – Жуниор Фирпо с Бетиса, трансферная стоимость которого составляет 50 млн евро. Представители "бланкос" вроде бы уже провели предварительные переговоры с севильским клубом относительно трансфера доминиканца.

Если Реал не реализует трансфер одного из вышеназванных футболистов, то мадридцы могут вернуться к плану "Б", снова попытавшись подписать одного из лидеров Челси Маркоса Алонсо. Испанец был близок к переезду на Бернабеу прошлым летом, однако после решения Марсело остаться переговоры между клубами прекратились.

Еще два альтернативных варианта "бланкос" – Тео Эрнандес, который был отдан в аренду Сосьедаду, и представитель мадридской Кастильи Фран Гарсия. Оба фигурируют в шорт-листе скаутов Реала, но имеют немного шансов, чтобы закрепиться в первой команде. По крайней мере, Тео одну возможность на Бернабеу уже потерял.

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