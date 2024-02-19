Соперник Шахтера по плей-офф Лиги Европы остался без тренера на фоне ужасных результатов.

Марсель уволил Дженнаро Гаттузо, сообщает L'Equipe. Итальянец не будет руководить командой в ответном матче плей-офф Лиги Европы против Шахтера, который состоится в четверг, 22 февраля.

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После ничьей с Шахтером руководство Марселя продолжало верить в Гаттузо, однако в воскресенье команда провела ужасный поединок с Брестом. Поражение в Бретани стало роковым для тренера. Марсель не побеждал в чемпионате с декабря и упал на девятое место.

Фаворитом на замену Гаттузо считается бывший тренер ПСЖ Кристоф Гальтье, который сейчас работает в Катаре. На игру с Шахтером "олимпийцев" выведет Жак Абардонадо, который наиболее известен игрой за Ниццу.

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