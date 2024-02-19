Суперник Шахтаря по плей-офф Ліги Європи залишився без тренера на фоні жахливих результатів.

Марсель звільнив Дженнаро Гаттузо, повідомляє L'Equipe. Італієць не керуватиме командою в матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи проти Шахтаря, який відбудеться у четвер, 22 лютого.

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Після нічиєї з Шахтарем керівництво Марселя продовжувало вірити у Гаттузо, однак у неділю команда провела жахливий поєдинок з Брестом. Поразка в Бретані стала фатальною для тренера. Марсель не перемагав у чемпіонаті з грудня та впав на дев'яте місце.

Фаворитом на заміну Гаттузо вважається колишній тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє, який зараз працює в Катарі. На гру з Шахтарем "олімпійців" виведе Жак Абардонадо, який найбільш відомий грою за Ніццу.

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