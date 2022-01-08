Лига 1, 20 тур

Бордо – Марсель – 0:1

Гол: Ундер, 37

Жирондинцы делали все возможное, чтобы отчетный матч сегодня не состоялся. За последние три недели 21 игрок Бордо болел коронавирусом. Руководство Лиги 1 решило, что это не повод для переноса поединка. Хозяевам пришлось подтянуть несколько футболистов из молодежки и выйти на поле. Марсель не побеждал этого соперника на выезде с 1977 года. Сегодня были все условия, чтобы прервать эту традицию.

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Провансальцы ожидаемо доминировали в течение всего первого тайма. Однако Бордо достаточно успешно отбивался. В конце концов, постоянное давление дало о себе знать. Голкипер хозяев Бенуа Костиль очень неудачно выбил от ворот. Мяч достался Ундеру. Дженгиз вошел в штрафную и открыл счет. Во второй половине Костиль несколько раз откровенно выручил свою команду, реабилитировавшись за роковую ошибку. В конце концов голов больше не было. Марсель победил Бордо на выезде впервые за 44 года.

Благодаря сегодняшней победе, Марсель набрал 36 очков и потеснил Ниццу со второго места в турнирной таблице. Бордо продолжает балансировать над зоной вылета, расстояние до которой составляет всего одно очко.

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