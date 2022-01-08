Ліга 1, 20 тур

Бордо – Марсель – 0:1

Гол: Ундер, 37

Жирондинці робили все можливе, аби звітний матч сьогодні не відбувся. За останні три тижні 21 гравець Бордо хворів на коронавірус. Керівництво Ліги 1 вирішило, що це не причина для перенесення поєдинку. Господарям довелося підтягнути кілька футболістів з молодіжки і таки вийти на поле. Марсель не перемагав цього суперника на виїзді з 1977 року. Сьогодні були всі умови, щоб перервати цю традицію.

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Провансальці очікувано домінували упродовж усього першого тайму. Однак Бордо доволі успішно відбивався. Зрештою, постійний тиск дався взнаки. Голкіпер господарів Бенуа Костіль дуже невдало вибив від воріт. М'яч дістався Ундеру. Дженгіз увійшов у штрафний і відкрив рахунок. У другій половині Костіль кілька разів відверто виручив свою команду, реабілітувавшись за фатальну помилку. Зрештою, голів більше не було. Марсель переміг Бордо на виїзді вперше за 44 роки.

Завдяки сьогоднішній перемозі Марсель набрав 36 очок та потіснив Ніццу з другого місця в турнірній таблиці. Бордо продовжує балансувати над зоною вильоту, відстань до якої становить лише одне очко.

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