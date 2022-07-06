Голкипер сборной Франции покинул Марсель, сообщает пресс-служба клуба. Стороны разошлись по обоюдному согласию.

Тудор стал главным тренером Марселя

Манданда выступал за "олимпийцев" с 2007 года и наиграл 613 официальных поединков, из которых около 200 отстоял на ноль. Также Стив успел выиграть с Марселем чемпионство Лиги 1 2009/2010, три Суперкубка Франции и столько же Кубков французской лиги.

37-летний Манданда уже нашел новый клуб. На правах свободного агента он подписал двухлетний контракт с Ренном, который прошлый сезон завершил на 4 строчке. Марсель же стал вице-чемпионом Франции.

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Après 6️⃣1️⃣3️⃣ matchs à défendre les couleurs olympiennes, notre numéro 3️⃣0️⃣ part pour un nouveau challenge.

Bonne chance pour la suite de ta carrière @SteveMandanda



https://t.co/rW2LNYvclW pic.twitter.com/MjZ1YTp0RG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2022