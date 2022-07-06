Марсель объявил об уходе Манданда – легенда уже нашел новый клуб во Франции
6 июля 23:12 - Читати українською
Культовый вратарь Стив Манданда после лет преданного труда завершает выступления за "олимпийцев".
Голкипер сборной Франции покинул Марсель, сообщает пресс-служба клуба. Стороны разошлись по обоюдному согласию.
Тудор стал главным тренером Марселя
Манданда выступал за "олимпийцев" с 2007 года и наиграл 613 официальных поединков, из которых около 200 отстоял на ноль. Также Стив успел выиграть с Марселем чемпионство Лиги 1 2009/2010, три Суперкубка Франции и столько же Кубков французской лиги.
37-летний Манданда уже нашел новый клуб. На правах свободного агента он подписал двухлетний контракт с Ренном, который прошлый сезон завершил на 4 строчке. Марсель же стал вице-чемпионом Франции.
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