Опытный тренер Игор Тудор будет впервые в своей карьере работать во Франции. Ему доверили участника Лиги чемпионов.

44-летний хорват стал главным тренером Марселя, информирует официальный сайт клуба . Стороны подписали контракт на два года.

Гризманн стал одним из катализаторов сенсационной отставки Сампаоли из Марселя.

На тренерском мостике Тудор заменил Хорхе Сампаоли, который возглавил "олимпийцев" в начале 2021-го и в прошлом сезоне сделал их вице-чемпионами Франции, выведя в групповой раунд Лиги чемпионов.

Предыдущим местом работы Игора была Верона, из которой его неожиданно уволили после довольно успешного сезона (9 место Серии А). Еще раньше специалист возглавлял Удинезе, Хайдук, Галатасарай, ПАОК, а также был ассистентом в Ювентусе и сборной Хорватии.

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