Испанский правый латераль перешел в Марсель. Лирола присоединился к провансальцам на правах аренды до конца сезона с правом выкупа за 12 млн евро.

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Итальянские СМИ утверждают, что этот трансфер приведет к еще одному. Ожидается, что на место Лиролы Фиорентина пригласит Андреа Конти из Милана. Соглашение будет осуществлено ​​на аналогичных условиях, но сумма выкупа будет меньше.

Добавим, что Лирола уже завтра имеет шанс завоевать первый трофей со своим новым клубом. Марсель сыграет против ПСЖ в матче за Суперкубок Франции.

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