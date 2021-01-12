Марсель объявил о переходе Лиролы – трансфер поможет Милану продать своего защитника
Защитник Фиорентины Поль Лирола решил продолжить свою карьеру в чемпионате Франции.
Испанский правый латераль перешел в Марсель. Лирола присоединился к провансальцам на правах аренды до конца сезона с правом выкупа за 12 млн евро.
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Итальянские СМИ утверждают, что этот трансфер приведет к еще одному. Ожидается, что на место Лиролы Фиорентина пригласит Андреа Конти из Милана. Соглашение будет осуществлено на аналогичных условиях, но сумма выкупа будет меньше.
Добавим, что Лирола уже завтра имеет шанс завоевать первый трофей со своим новым клубом. Марсель сыграет против ПСЖ в матче за Суперкубок Франции.
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