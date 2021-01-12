Іспанський правий латераль перейшов у Марсель. Лірола приєднався до провансальців на правах оренди до кінця сезону з правом викупу за 12 млн євро.

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Італійські ЗМІ стверджують, що цей трансфер призведе до ще одного. Очікується, що на місце Ліроли Фіорентина запросить Андреа Конті із Мілана. Угода буде здійснена на аналогічних умовах, але сума викупу буде меншою.

Додамо, що Лірола вже завтра має шанс здобути перший трофей зі своїм новим клубом. Марсель зіграє проти ПСЖ у матчі за Суперкубок Франції.

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