Фанаты провансальцев стали причиной увольнения испанского специалиста, который не смог продолжать работать в напряженной атмосфере. Ультрас Марселя угрожали Марселино расправой, поэтому тренер решил со своими помощниками покинуть Францию.

Штрафной Хакими а-ля Месси в видеообзоре матча ПСЖ – Марсель – 4:0

Как информирует L'Équipe, президент провансальцев Пабло Лонгория связался с экс-наставником ПСЖ Кристофом Гальтье, чтобы узнать о его планах на будущее. Профиль француза, который является уроженцем Марселя, высоко ценит руководство клуба.

Сейчас руководители провансальцев хотят привлечь тренера, который бы не тратил время на адаптацию к Лиге 1 и начал сразу работать с командой. Несмотря на то, что Гальтье желает вернуться к работе, есть проблемы с болельщиками. Руководство Марселя и тренер взволнованы тем, что ультрас могут негативно отреагировать на назначение, поэтому попытаются действовать осторожно.

Напомним, что Кристоф Гальтье всего год проработал с ПСЖ и выиграл с ним чемпионат Франции, но неудачи на международной арене поставили крест на его дальнейшей карьере в столичном клубе.

Марсель сейчас занимает седьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе девять баллов. Пока продолжаются поиски нового тренера, командой руководит Жак Абардонадо.

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