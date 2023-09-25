Штрафной Хакими а-ля Месси в видеообзоре матча ПСЖ – Марсель – 4:0
25 сентября 09:46 - Читати українською
ПСЖ разбил Марсель в центральном матче 6 тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
ПСЖ имеет проблемы на старте сезона, но принципиальный матч с Марселем провел на высоком уровне. Мбаппе травмировался и рано покинул поле, поэтому лидерство перехватил Хакими.
Ашраф открыл счет во встрече ювелирным ударом со штрафного, а затем помог отличиться Коло Муани. Во втором тайме Рамуш дублем завершил избиение Марселя – ассистировали ему Дембеле и Коло Муани.
ПСЖ разгромил Марсель с шикарным голом Хакими и дублем Рамуша, а Мбаппе травмировался
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