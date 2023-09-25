Фанати провансальців стали причиною звільнення іспанського фахівця, який не зміг продовжувати працювати в напруженій атмосфері. Ультрас Марселя погрожували Марселіно розправою, тому тренер вирішив зі своїми помічниками покинути Францію.

Штрафний Хакімі а-ля Мессі у відеоогляді матчу ПСЖ – Марсель – 4:0

Як інформує L'Équipe, президент провансальців Пабло Лонгорія зв'язався з екс-наставником ПСЖ Крістофом Гальтьє, щоб дізнатися про його плани на майбутнє. Профіль француза, який є уродженцем Марселя, високо цінує керівництво клубу.

Наразі очільники провансальців хочуть залучити тренера, який би не витрачав час на адаптацію до Ліги 1 і почав одразу працювати з командою. Попри те, що Гальтьє бажає повернутися до роботи, є проблеми з вболівальниками. Керівництво Марселя і тренер схвильовані тим, що ультрас можуть негативно відреагувати на призначення, тому спробують діяти обережно.

Нагадаємо, що Крістоф Гальтьє лише рік пропрацював з ПСЖ та виграв з ним чемпіонат Франції, але невдачі на міжнародній арені поставили хрест на його подальшій кар'єрі в столичному клубі.

Марсель наразі посідає сьому сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі дев'ять балів. Поки тривають пошуки нового тренера, командою керує Жак Абардонадо.

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