Марсель не сумел переиграть в Метц во втором туре Лиги 1. Результат встречи в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 2 тур

Метц – Марсель – 2:2

Голы: Соболи, 66, Микаутаде 71 – Согло, 14, Витинья, 82

Украинский полузащитник Руслан Малиновский не принимал участия в выездном матче Марселя против Метца, поскольку завершает свой переход в Дженоа.

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Первый опасный момент подопечные Марселино создали уже на 2 минуте. После удара Сарра мяч попал в перекладину. Марсель продолжил давить на соперника, что привело к голу на 14 минуте. За провансальцев отличился воспитанник клуба Эмран Согло, который стал самым молодым бомбардиром со времен Самира Насри.

18 - À 18 ans et 38 jours, Emran Soglo est devenu le plus jeune joueur de Marseille à marquer en Ligue 1 depuis Samir Nasri le 11 janvier 2005 à Lille (17 ans et 199 jours). Minot. #FCMOM pic.twitter.com/CC2jurGBdm — OptaJean (@OptaJean) August 18, 2023

До перерыва Марсель провел еще несколько опасных атак, однако голкипер "гранатовых" Укиджа невероятными сейвами спасал свою команду. Забить удалось в компенсированное время к первому тайму, впрочем, гол Обамеянга арбитр отменил из-за офсайда.

Второй тайм команды начали активно. На 52 минуте Валентен Ронжье отправил мяч в ворота, но VAR снова вмешался в дело и отменил уже второй гол Марселя. Спустя небольшой промежуток времени Метц сравнял счет. На 59 минуте подопечные Болони остались в меньшинстве. Несмотря на удаление, именно "гранатовые" смогли выйти вперед. Гол в свой актив записал грузинский нападающий Жорж Микаутадзе. Удержать победный счет Метцу не удалось. Благодаря Витинье Марсель смог взять хотя бы один балл. В итоге матч завершился вничью 2:2.

Команда Марселино остается на первом месте с 4 очками, а "гранатовые" переместились на 13 строчку, набрав один пункт.

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