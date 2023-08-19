Марсель едва спасся от поражения в огненном матче с новичком Лиги 1 – два отмененных гола и супердебют воспитанника
Марсель не сумел переиграть в Метц во втором туре Лиги 1. Результат встречи в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Франции, 2 тур
Метц – Марсель – 2:2
Голы: Соболи, 66, Микаутаде 71 – Согло, 14, Витинья, 82
Украинский полузащитник Руслан Малиновский не принимал участия в выездном матче Марселя против Метца, поскольку завершает свой переход в Дженоа.
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Первый опасный момент подопечные Марселино создали уже на 2 минуте. После удара Сарра мяч попал в перекладину. Марсель продолжил давить на соперника, что привело к голу на 14 минуте. За провансальцев отличился воспитанник клуба Эмран Согло, который стал самым молодым бомбардиром со времен Самира Насри.
До перерыва Марсель провел еще несколько опасных атак, однако голкипер "гранатовых" Укиджа невероятными сейвами спасал свою команду. Забить удалось в компенсированное время к первому тайму, впрочем, гол Обамеянга арбитр отменил из-за офсайда.
Второй тайм команды начали активно. На 52 минуте Валентен Ронжье отправил мяч в ворота, но VAR снова вмешался в дело и отменил уже второй гол Марселя. Спустя небольшой промежуток времени Метц сравнял счет. На 59 минуте подопечные Болони остались в меньшинстве. Несмотря на удаление, именно "гранатовые" смогли выйти вперед. Гол в свой актив записал грузинский нападающий Жорж Микаутадзе. Удержать победный счет Метцу не удалось. Благодаря Витинье Марсель смог взять хотя бы один балл. В итоге матч завершился вничью 2:2.
Команда Марселино остается на первом месте с 4 очками, а "гранатовые" переместились на 13 строчку, набрав один пункт.
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