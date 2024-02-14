Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча между украинской и французской командами во втором по силе еврокубке.

"Безусловным фаворитом этого противостояния является Марсель. И причина здесь заключается в нашем, так называемом "весеннем футболе". В середине-конце февраля все украинские команды только входят в игровой ритм, а европейские уже давно играют.

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Не верю, что в четверг игроки Шахтера выйдут на матч Лиги Европы в действительно хорошем состоянии. Их хватит на 15 минут. Может, на полчаса. Не больше. Во втором тайме команда сядет. Считаю, если Шахтер зацепится за ничью, то это будет для них равносильно победе. А так, должны побеждать французы.

Не нужно обращать внимание на результаты в товарищеских матчах. Бесполезное дело. Эти все контрольные поединки – сугубо для тренера важны: наигрывается состав, пробуются какие-то схемы, наставник присматривается к новичкам, дает физические нагрузки.

А насчет Марселя... Я частенько смотрю французскую Лигу 1, где после Нового года уже сыграли несколько туров. Очень приличный чемпионат, конкурентный. Хотя судьи там время от времени помогают ПСЖ. Марсель – серьезная команда. И не стоит обращать внимание на то, что сейчас у них определенный кризис (команда Гаттузо не выиграла ни одного матча в Лиге 1 в 2024 году, – прим.)", – сказал Сабо в комментарии Sportnews.

Напомним, первый матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится в четверг, 15 февраля, в немецком Гамбурге. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

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