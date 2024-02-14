Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу між українською та французькою командами у другому за силою єврокубку.

"Безумовним фаворитом цього протистояння є Марсель. І причина тут полягає у нашому, так званому "весняному футболі". В середині-кінці лютого всі українські команди тільки входять в ігровий ритм, а європейські вже давно грають.

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Не вірю, що у четвер гравці Шахтаря вийдуть на матч Ліги Європи в дійсно хорошому стані. Їх вистачить на 15 хвилин. Може, на півгодини. Не більше. В другому таймі команда сяде. Вважаю, якщо Шахтар зачепиться за нічию, то це буде для них рівносильно перемозі. А так, мають перемагати французи.

Не потрібно звертати увагу на результати в товариських матчах. Марна справа. Ці всі контрольні поєдинки – суто для тренера важливі: награється склад, пробуються якісь схеми, наставник приглядається до новачків, дає фізичні навантаження.

А щодо Марселя... Я частенько дивлюсь французьку Лігу 1, де після Нового року вже зіграли декілька турів. Дуже пристойний чемпіонат, конкурентний. Хоча судді там час від часу допомагають ПСЖ. Марсель – серйозна команда. І не варто звертати увагу на те, що зараз у них певна криза (команда Гаттузо не виграла жодного матчу в Лізі 1 у 2024 році, – прим.)", – сказав Сабо у коментарі Sportnews.

Нагадаємо, перший матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем відбудеться у четвер, 15 лютого, у німецькому Гамбурзі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

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