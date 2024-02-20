Главный тренер Шахтера Марино Пушич определился со списком игроков, которые смогут сыграть в ответном матче Лиги Европы против Марселя.

В Марсель Марино Пушич взял с собой 28 игроков, сообщает официальный сайт Шахтера. Отметим присутствие в списке новичков "горняков" - Марлона Гомеса, Кевина и Луки Лацабидзе, а также Тараса Степаненко, чье участие в матче под вопросом. С командой поехал и Валерий Бондарь, который из-за дисквалификации пропустит игру.

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Вратари: Рудько, Ризнык, Твардовский, Барченко.

Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Азаров, Матвиенко, Педринью, Мироши, Конопля, Ракицкий, Лацабидзе.

Полузащитники: Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Назарина, Кевин, Невертон, Марлон Гомес, Цуканов.

Нападающий: Сикан, Келси, Траоре.

Напомним, поединок между Марселем и Шахтером состоится в четверг, 22 февраля, на Велодроме. Начало встречи в 22:00 по Киеву. В первой игре в Гамбурге команды расписали боевую ничью 2:2.

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