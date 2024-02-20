Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти у матчі-відповіді Ліги Європи проти Марселя.

До Марселя Маріно Пушіч взяв із собою 28 гравців, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Відзначимо присутність у списку новачків "гірників" – Марлона Гомеса, Кевіна та Луки Лацабідзе, а також Тараса Степаненка, чия участь у матчі під питанням. З командою поїхав і Валерій Бондар, який через дискваліфікацію пропустить гру.

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Воротарі: Рудько, Різник, Твардовський, Барченко.

Захисники: Бондар, Гочолейшвілі, Азаров, Матвієнко, Педрінью, Міроші, Конопля, Ракицький, Лацабідзе.

Півзахисники: Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Назарина, Кевін, Невертон, Марлон Гомес, Цуканов.

Нападник: Сікан, Келсі, Траоре.

Нагадаємо, поєдинок між Марселем і Шахтарем відбудеться у четвер, 22 лютого, на Велодромі. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом. У першій грі в Гамбурзі команди розписали бойову нічию 2:2.

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