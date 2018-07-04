toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Маротта отказался комментировать возможный переход Роналду в Ювентус

18:57 87 Читати українською
Маротта отказался комментировать возможный переход Роналду в Ювентус
Криштиану Роналду / соцсети

Генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта воздержался от комментариев по поводу возможного трансфера форварда Реала Криштиану Роналду.

Беппе Маротта был замечен в Милане сегодня, 4 июля. Как сообщает Sky Sport Italia, генеральный директор Ювентуса прилетел в столицу моды с целью решения вопроса трансфера Криштиану Роналду. Однако сам функционер отказался комментировать новость о возможном переходе игрока в состав чемпиона Италии.

Ранее сообщалось, что португалец согласился на трансфер в "бьянконери" за 100 миллионов евро. Также была информация, что звезда Реала уже 2 недели ищет дом в Турине.

Ювентус завоевывает титул чемпиона Италии в течение последних 7 сезонов подряд.

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Криштиану Роналду Криштиану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Италии Джузеппе Маротта Ювентус Ювентус Италия Трансферы Реал Мадрид Трансферы Ювентуса
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Мариуполь хочет арендовать Петряка и Бланко-Лещука
    Україна — 12:03292 Мариуполь хочет арендовать Петряка и Бланко-Лещука
1
дн
:
21
час
:
6
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук