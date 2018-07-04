Маротта отказался комментировать возможный переход Роналду в Ювентус

Генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта воздержался от комментариев по поводу возможного трансфера форварда Реала Криштиану Роналду.

Беппе Маротта был замечен в Милане сегодня, 4 июля. Как сообщает Sky Sport Italia, генеральный директор Ювентуса прилетел в столицу моды с целью решения вопроса трансфера Криштиану Роналду. Однако сам функционер отказался комментировать новость о возможном переходе игрока в состав чемпиона Италии.

Ранее сообщалось, что португалец согласился на трансфер в "бьянконери" за 100 миллионов евро. Также была информация, что звезда Реала уже 2 недели ищет дом в Турине.

Ювентус завоевывает титул чемпиона Италии в течение последних 7 сезонов подряд.