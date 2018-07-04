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Маротта відмовився коментувати можливий перехід Роналду в Ювентус

18:53 382 Читать на русском
Маротта відмовився коментувати можливий перехід Роналду в Ювентус
Кріштіану Роналду / соцмережі

Генеральний директор Ювентуса Джузеппе Маротта утримався від коментарів щодо можливого трансферу форварда Реала Кріштіану Роналду.

Беппе Маротта був помічений у Мілані сьогодні, 4 липня. Як повідомляє Sky Sport Italia, генеральний директор Ювентуса прилетів до столиці моди з метою вирішення питання трансферу Кріштіану Роналду. Однак сам функціонер відмовився коментувати новину щодо можливого переходу гравця до складу чемпіона Італії.

Раніше повідомлялось, що португалець погодився на трансфер до "б'янконері" за 100 мільйонів євро. Також була інформація, що зірка Реала вже 2 тижні шукає будинок у Турині.

Ювентус здобуває титул чемпіона Італії протягом останніх 7 сезонів поспіль.

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