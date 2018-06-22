Марокко – Иран: анонс матча ЧМ-2018

Марокко и Иран встретятся в матче первого тура чемпионата мира-2018 в группе B. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Марокко – Иран

15 июня, 18:00, Санкт-Петербург, стадион Санкт-Петербург

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Сборные Марокко и Ирана встретятся в первом туре чемпионата мира-2018 в группе B. Обе команды являются андердогами в квартете, участниками которого также являются сборные Португалии и Испании. Понятно, что как марокканцам, так и иранцам будет крайне сложно замахнуться на выход из группы, однако успех в данном матче предоставит победителю определенные надежды на продолжение борьбы в турнире.

Марокко – Иран: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Сборная Марокко в последний раз выступала на ЧМ еще в 1998 году на полях Франции и не смогла преодолеть групповой этап. В целом это только 4-й Мундиаль в истории национальной команды, а высшим достижением стал выход в 1/8 финала в 1986 году.

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Что касается Ирана, то азиаты впервые в своей истории сумели дважды подряд квалифицироваться на чемпионат мира. Всего в их активе 5 выступлений на Мундиале (включая ЧМ-2018), ни разу Иран не проходил стадию группового этапа.

Прев'ю ЧС-2018, група B: Португалія, Іспанія, Марокко, Іран – все, що треба знати

Обе команды являются малоизвестными для украинского рядового болельщика. Возможно, чуть больше мы знаем о сборной Марокко, ведь совсем недавно национальная команда Украины провела против команды Эрве Ренара товарищеский матч, который завершился нулевой ничьей.

Сборная Марокко в матче с Украиной

Марокко и Иран довольно уверенно квалифицировались на Мундиаль. Подопечные Ренара оставили за бортом ЧМ Кот-д'Ивуар, а Иран вообще установил рекорд квалификации. В целом обе команды довольно надежно действуют в защите, поэтому вполне вероятно, что зрители в этом поединке увидят мало забитых мячей.

В текущем году Марокко провело 5 товарищеских матчей: Эстония (3:1), Словакия (2:1), Украина (0:0), Узбекистан (2:0) и Сербия (2:1).

Что касается Ирана, то команда Карлуша Кейруша провела 6 товарищеских матчей: Литва (1:0), Турция (1:2), Узбекистан (1:0), Алжир (2:1), Тунис (0:1) и Сьерра- Леоне (4:0).

Статистика противостояния и интересные факты

1. Единственный раз Марокко и Иран встречались в 1978 году в рамках группового турнира Президентского Кубка Южной Кореи. Тот поединок завершился победой Ирана со счетом 2:0.

2. Беспроигрышная серия сборной Марокко уже составляет 18 матчей подряд – более длительные только у Бельгии (19) и Испании (20).

3. Иран в квалификации к ЧМ-2018 не пропустил в 14 из 18 матчей.

4. Для Эрве Ренара это первый чемпионат мира, для Карлуша Кейруша – третий.

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Кадровая ситуация

Сборной Ирана не поможет дисквалифицированный Саид Эзатолахи. Также под большим вопросом участие травмированных Тареми и Дежаги. У Марокко никаких потерь нет – Эрве Ренар может рассчитывать на всех сильнейших.

Ориентировочные составы на матч Марокко – Иран

Марокко: Мунир Эль-Кажуи, Хамза Мендиль, Ромен Саисс, Мехди Бенатия, Ашраф Хакими, Хаким Зиейх, Мубарак Буссуфа, Юнес Беланда, Карим Эль-Ахмади, Нуреддин Амрабат, Халид Бутаиб.

Иран: Али Бейраванди, Милад Мохаммади, Мортеза Пуралианджи, Рузбех Чешми, Педжман Монтазери, Масуд Шоджаи, Эхсан Хаджсафи, Оміид Эбрахими; Вахид Амири, Сердар Азмун, Алиреза Джаханбахш.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Сборная Марокко все же более опытная, чем иранцы и имеет в составе более интересных игроков. Несмотря на защитную игру обеих команд, рискнем предположить, что подопечные Эрве Ренара все же смогут забить хотя бы гол.

Юрий Яковлев, Футбол 24