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Марлос заинтересовал Удинезе – итальянцы готовы заплатить 10 миллионов евро

09:52 126 Читати українською
Марлос заинтересовал Удинезе – итальянцы готовы заплатить 10 миллионов евро
Марлос / фото: ФК Шахтер

Винегр Шахтера и сборной Украины Марлос летом может сменить клубную прописку.

В сферу интересов итальянского Удинезе попал 31-летний правый вингер Шахтера Марлос, сообщает Messaggero Veneto.

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Клуб Серии А всерьез нацелился на 31-летнего футболиста, отмечается, что руководство Удинезе готово предложить "горнякам" 10 миллионов евро за игрока с украинским паспортом.

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В текущем сезоне Марлос страдал от рецидива травм, в общем сыграв за Шахтер 26 матчей вингер забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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