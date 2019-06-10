Марлос заинтересовал Удинезе – итальянцы готовы заплатить 10 миллионов евро

Винегр Шахтера и сборной Украины Марлос летом может сменить клубную прописку.

В сферу интересов итальянского Удинезе попал 31-летний правый вингер Шахтера Марлос, сообщает Messaggero Veneto.

Марлос стал лучшим футболистом Украины 2018

Клуб Серии А всерьез нацелился на 31-летнего футболиста, отмечается, что руководство Удинезе готово предложить "горнякам" 10 миллионов евро за игрока с украинским паспортом.

Опыт Марлоса, Тайсона, Исмаили и Мораеса не купишь ни за какие деньги, – Палкин

В текущем сезоне Марлос страдал от рецидива травм, в общем сыграв за Шахтер 26 матчей вингер забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.