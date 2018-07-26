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Марлос: Уже получается демонстрировать хорошую игру

07:30 5 Читати українською
Марлос: Уже получается демонстрировать хорошую игру
Марлос / ФК Шахтер

Атакующий хавбек донецкого Шахтера Марлос поделился эмоциями после победного матча "горняков" против черниговской Десны (2:0) в стартовом туре УПЛ.

"Было трудно. Это старт нового сезона. Мы только адаптируемся к новым ребятам, которые пришли в Шахтер. Пытаемся привыкнуть как можно быстрее. Потеряли много важных игроков, но пришли другие ребята – молодые, качественные. Они продемонстрировали, что заслуживают быть в Шахтере.

Шахтер уверенно обыграл новичка УПЛ Десну

Нам уже удается демонстрировать хорошую игру. Понятно, что по ходу сезона будем прибавлять. Мой гол был важен, он помог команде закончить игру победой. Забитый мяч Мораеса тоже был важен. Мы знаем его стиль, будем добавлять и попробуем провести хороший сезон", – сказал Марлос в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, что Шахтер на классе обыграл дебютанта УПЛ Десну в Чернигове. Мячи забили Жуниор Мораес и Марлос.

Украина1 тур

Десна - Шахтер: Среда 25 июля 2018

Десна
Матч окончен
0 : 2
Шахтер
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