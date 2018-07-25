Шахтер уверенно обыграл новичка Премьер-Лиги Десну

В матче 1 тура УПЛ Шахтер одержал убедительную победу над черниговской Десной. Детальный отчет матча читайте на Футбол 24.

Первый тайм команды начали довольно ровно. Шахтер, как всегда, захватил мяч под свой контроль, но опасные моменты у ворот Литовки практически не возникали. А вот контратаки Десны приводили к угловым. С одного из них был забит гол, который отменили из-за очень сомнительного офсайда. А вот Шахтер забил по всем правилам: после длинной передачи Ракицкого Данченко в касание отдал на одиннадцатиметровую отметку. Мораес принял мяч и вторым касанием пробил мимо вратаря.

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Второй тайм начался с атак Шахтера и на 56 минуте горняки реализовали свой момент. Коваленко отдал удобную передачу на Марлоса, а тот обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. Десна могла через мгновение отыграться, однако Фаворов с удобной позиции пробил мимо ворот. У Дениса также была классная возможность на 78 минуте, когда Филиппов выскочил на свидание с Пятовым, пробросил мяч мимо него и не решился пробить с острого угла, а отдал под удар Фаворову. Однако черниговцы не смогли реализовать свои моменты и Шахтер заслуженно празднует победу.

Чемпионат Украины 2018/19, 1 тур

Десна – Шахтер – 0:2

Голы: Мораес, 32, Марлос, 56