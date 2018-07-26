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Марлос: Вже виходить демонструвати хорошу гру

07:30 4 Читать на русском
Марлос: Вже виходить демонструвати хорошу гру
Марлос / ФК Шахтар

Атакувальний хавбек донецького Шахтаря Марлос поділився емоціями після переможного матчу "гірників" проти чернігівської Десни (2:0) у стартовому турі УПЛ.

"Було важко. Це старт нового сезону. Ми лише адаптуємося до нових хлопців, які прийшли в Шахтар. Намагатимемося звикнути якомога швидше. Втратили чимало важливих гравців, але прийшли інші хлопці – молоді, якісні. Вони продемонстрували, що заслуговують бути в Шахтарі.

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Нам вже вдається демонструвати хорошу гру. Зрозуміло, що по ходу сезону будемо додавати. Мій гол був важливим, він допоміг команді завершити гру перемогою. Забитий м'яч Мораєса теж був важливий. Ми знаємо його стиль, будемо додавати та спробуємо провести хороший сезон", – сказав Марлос у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, що Шахтар на класі здолав дебютанта УПЛ Десну в Чернігові. М'ячі забили Жуніор Мораєс і Марлос.

Україна1 тур

Десна - Шахтар: Середа 25 липня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Шахтар
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