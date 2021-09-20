"Это та вещь, которая очень огорчает. С тех пор как я перешел из Металлиста, у меня была мечта – сыграть в футболке Шахтера на Донбасс Арене. Это действительно очень огорчает, потому что, видимо, у меня никогда не будет этой возможности.

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Надеюсь, клуб однажды вернется в Донецк. Меня очень огорчает, что я, наверное, не буду частью этого возвращения", – сказал Марлос в эфире YouTube-канала Шахтера.

Напомним, бразилец оказался в Украине в январе 2012 года, а уже летом 2014-го перешел из Металлиста в Шахтер. С тех пор Марлос сыграл за "горняков" 272 матча (72 гола и 60 ассистов). Кроме того, вингер сменил гражданство и выступал за сборную Украины.

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