"Це та річ, яка дуже засмучує. Відколи я перейшов із Металіста, у мене була мрія – зіграти у футболці Шахтаря на Донбас Арені. Це справді дуже засмучує, тому що, мабуть, у мене ніколи не буде цієї можливості.

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Сподіваюся, клуб в один прекрасний момент повернеться в Донецьк. Мене дуже засмучує, що я, напевно, не буду частиною цього повернення", – сказав Марлос у ефірі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, бразилець опинився в Україні в січні 2012 року, а вже влітку 2014-го перейшов із Металіста в Шахтар. Відтоді Марлос зіграв за "гірників" 272 матчі (72 голи і 60 асистів). Окрім того, вінгер змінив громадянство і виступав за збірну України.

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