Голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан не видит ничего плохого в натурализации иностранных футболистов, в частности Марлоса и Жуниора Мораеса.

"На натурализованных игроков точно не стоит обижаться. Надо ставить вопрос нашим футболистам: почему в клубе или сборной есть желание натурализовать игрока?

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Они провели много времени в нашей стране. Я к этому нормально отношусь. Необязательно натурализованного игрока вызовут в сборную, нужно, чтобы наши футболисты... Когда приезжали хорошие легионеры, молодежь с ними росла и развивалась. Сегодня мы видим поколение, которое развивалось с хорошими иностранцами.

Это, наверное, проблема украинского футбола, что надо натурализовывать. Нашим футболистам нужно задуматься, почему так происходит", – заявил Бущан в эфире программы Вацко Live.

Напомним, Марлоса натурализовали в 2017-м, за сборную Украины этнический бразилец провел 26 поединков и забил 1 мяч. Перед сентябрьскими встречами отбора к ЧМ-2022 хавбек объявил о завершении выступлений за главную команду страны. А вот Жуниор Мораес получил наш паспорт в 2019 году и с тех пор сыграл за "сине-желтых" 11 матчей (1 гол).

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