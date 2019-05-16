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Марлос став найкращим футболістом України 2018 року

16 травня 08:25 450 Читать на русском
Марлос став найкращим футболістом України 2018 року
Марлос / соцмережі

Півзахисник Шахтаря Марлос був визнаний найкращим футболістом України у 2018 році.

Марлос був визнаний найкращим футболістом в Україні у 2018 році. Церемонія нагородження "Футбольної зірки України" відбулась на Славутич-Арені.

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"Я щасливий і гордий, що стаю переможцем в номінації вдруге поспіль. Для мене дуже важливо, що це визнання не тільки журналістів, а й тренерів і футболістів українських клубів.

Хочу подякувати всім. Для мене це велика честь!", – сказав Марлос.

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