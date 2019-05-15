Марлос спрогнозировал, когда вернется на поле

Полузащитник Шахтера Марлос уже приступил к тренировкам после длительного отсутствия.

"Я уже начал тренироваться. Работаю много, поэтому все будет хорошо.

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Вернусь ли еще в текущем сезоне? Думаю так.

Сыграю ли в матче с Динамо? Посмотрим", – сказал Марлос в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, хавбек сборной Украины получил травму во время матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо и был прооперирован в Барселоне. Ранее отмечалось, что Марлос мог пропустить остаток сезона.

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