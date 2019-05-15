toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Марлос спрогнозировал, когда вернется на поле

15 мая 17:37 128 Читати українською
Марлос спрогнозировал, когда вернется на поле
Марлос / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Марлос уже приступил к тренировкам после длительного отсутствия.

"Я уже начал тренироваться. Работаю много, поэтому все будет хорошо.

Шахтер – Ингулец: "горняки" вместе с Марлосом прибыли на финал Кубка Украины

Вернусь ли еще в текущем сезоне? Думаю так.

Сыграю ли в матче с Динамо? Посмотрим", – сказал Марлос в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, хавбек сборной Украины получил травму во время матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо и был прооперирован в Барселоне. Ранее отмечалось, что Марлос мог пропустить остаток сезона.

Шахтар – у глухому куті: чому система Луческу вже не працює і що робити далі

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
681
Теги
Шахтер Шахтер Марлос Марлос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
    Італія — 08:49308 Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
3
час
:
39
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук