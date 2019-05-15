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Марлос спрогнозував, коли повернеться на поле

15 травня 17:37 497 Читать на русском
Марлос спрогнозував, коли повернеться на поле
Марлос / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Марлос вже приступив до тренувань після тривалої відсутності.

"Я вже почав тренуватися. Працюю багато, тому все буде добре.

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Чи повернусь ще в поточному сезоні? Думаю так.

Чи зіграю у матчі з Динамо? Побачимо", – сказав Марлос в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, хавбек збірної України отримав травму під час матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо і був прооперований у Барселоні. Раніше зазначалось, що Марлос міг пропустити залишок сезону.

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