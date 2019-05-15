Шахтер – Ингулец: "горняки" вместе с Марлосом прибыли на финал Кубка Украины

Донецкий Шахтер прибыл в Запорожье, где состоится финальный матч Кубка Украины.

Вечером 14 мая Шахтер в полном составе самолетом достался Запорожья, в котором будет проведен финальный матч Кубка Украины против Ингульца, сообщает официальный сайт "горняков".

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Заметим, что с командой также полетел и вингер Марлос, который недавно вернулся к тренировкам после операции, проведенной 9 апреля.

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Напомним, финальный поединок за Кубок Украины между Шахтером и Ингульцом состоится в Запорожье, сегодня, 15 мая. Начало матча в 21:00.