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Шахтер – Ингулец: "горняки" вместе с Марлосом прибыли на финал Кубка Украины

15 мая 09:41 201 Читати українською
Шахтер – Ингулец: "горняки" вместе с Марлосом прибыли на финал Кубка Украины
Игроки Шахтера прибыли в Запорожье / Шахтер

Донецкий Шахтер прибыл в Запорожье, где состоится финальный матч Кубка Украины.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

Вечером 14 мая Шахтер в полном составе самолетом достался Запорожья, в котором будет проведен финальный матч Кубка Украины против Ингульца, сообщает официальный сайт "горняков".

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Заметим, что с командой также полетел и вингер Марлос, который недавно вернулся к тренировкам после операции, проведенной 9 апреля.

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Напомним, финальный поединок за Кубок Украины между Шахтером и Ингульцом состоится в Запорожье, сегодня, 15 мая. Начало матча в 21:00.

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