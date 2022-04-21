Кубок Бразилии, 1/16 финала

Токантинополис – Атлетико Паранаэнсе – 2:5

Голы: Мая, 41, Раи, 49 – Марлос, 10, 55, Пабло, 36, Буэно, 52, 67

Марлос постепенно становится одним из лидеров Атлетико Паранаэнсе, к которому он присоединился после ухода из Шахтера. Именно его результативные подвиги обеспечили команде выход в следующий раунд Кубка Бразилии.

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В активе Марлоса дубль и две результативные передачи после угловых. Интересно, что в обоих случаях экс-игрок сборной Украины ассистировал бывшему динамовцу Витору Буэно.