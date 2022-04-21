Марлос оформил 2+2, дубль экс-игрока Динамо – видеообзор феерического матча Кубка Бразилии
11:03 - Читати українською
Атлетико Паранаэнсе пробился в 1/8 финала Кубка Бразилии благодаря голам бывших игроков УПЛ.
Кубок Бразилии, 1/16 финала
Токантинополис – Атлетико Паранаэнсе – 2:5
Голы: Мая, 41, Раи, 49 – Марлос, 10, 55, Пабло, 36, Буэно, 52, 67
Марлос постепенно становится одним из лидеров Атлетико Паранаэнсе, к которому он присоединился после ухода из Шахтера. Именно его результативные подвиги обеспечили команде выход в следующий раунд Кубка Бразилии.
Виллиан задумался над сменой клуба из-за угроз его семье
В активе Марлоса дубль и две результативные передачи после угловых. Интересно, что в обоих случаях экс-игрок сборной Украины ассистировал бывшему динамовцу Витору Буэно.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter