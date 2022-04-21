Марлос оформив 2+2, дубль екс-гравця Динамо – відеоогляд феєричного матчу Кубка Бразилії
11:03 - Читать на русском
Атлетіко Паранаенсе пробився в 1/8 фіналу Кубка Бразилії завдяки голам колишніх гравців УПЛ.
Кубок Бразилії, 1/16 фіналу
Токантінополіс – Атлетіко Паранаенсе – 2:5
Голи: Мая, 41, Раї, 49 – Марлос, 10, 55, Пабло, 36, Буено, 52, 67
Марлос поступово стає одним із лідерів Атлетіко Паранаенсе, до якого приєднався після відходу із Шахтаря. Саме його результативні подвиги забезпечили команді вихід в наступний раунд Кубка Бразилії.
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В активі Марлоса дубль та дві результативні передачі після кутових. Цікаво, що в обох випадках екс-гравець збірної України асистував колишньому динамівцю Вітору Буено.
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