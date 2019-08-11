Марлос объяснил, почему голы в ворота Динамо всегда особенные

Звездный хавбек "горняков" поделился мнением относительно эмоций от голов в Классическом.

"Каждый гол важен, но забить в Классическом – всегда что-то особенное, ведь именно Динамо – наш главный соперник.

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Я рад, что помог команде победить и сохранить стопроцентный показатель побед в УПЛ", – заявил Марлос в комментарии для Globo Esporte. Именно 31-летний бразилец забил решающий гол в матче третьего тура УПЛ против Динамо, который завершился победой Шахтера со счетом 2:1 .

После трех игр чемпионата Украины 2019/20 дончане возглавляют турнирную таблицу, имея в активе девять очков.

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