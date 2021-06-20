Защитник Сассуоло Марлон все-таки переходит в Шахтер, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Шахтер близок к завершению трансфера экс-игрока Барселоны, – СМИ

По информации журналиста, сумма сделки составит 12 млн евро плюс бонусы. 25-летний бразилец подпишет с "горняками" 4-летний контракт.

К слову, трансфер бразильца – личная инициатива Роберто Де Дзерби, который проработал с футболистом три года в Сассуоло. В прошлом сезоне Марлон провел в Серии А 24 матча, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 млн евро.

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