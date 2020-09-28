"У меня было несколько предложений, особенно от Барселоны, но были и от других клубов. Однако, моим приоритетом было остаться в Арсенале.

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Для этого у меня было две причины: первая – это тренер, Микель Артета, потому что мы достаточно много говорили во время периода самоизоляции. Мы сидели дома и говорили несколько раз, и он убедил меня, в частности, в этом проекте. Во-вторых, это, конечно, любовь, которую я получаю от фанатов и людей в клубе. Ну и поскольку я один из них, я останусь здесь, все просто", – цитирует Обамеянга AS со ссылкой на Canal+.

Напомним, что Обамеянг перешел в Арсенал зимой 2018 года из дортмундской Боруссии. Сумма трансфера составила более 60 млн евро. В прошлом сезоне 31-летний форвард принял участие в 36 матчах АПЛ, в которых он стал автором 22 забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.

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