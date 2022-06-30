Центральный защитник Шахтера Марлон попал на радары Монцы, сообщает Sky Sport Italia.

Марлон отказался от перехода в Трабзонспор – табу на трансфер защитника Шахтера наложила жена

Новичок Серии А уже сделал предложение бразильцу, однако о переговорах с "горняками" не сообщается. Очевидно, речь идет о договоренности исключительно с футболистом, который с 1 июля получит возможность в одностороннем порядке приостановить срок действия контракта с Шахтером и выбирать новый клуб на следующий сезон без согласования с дончанами.

Напомним, ранее о своем интересе к 26-летнему защитнику заявляли Фиорентина, бразильские Атлетико Минейро, Фламенго и Интернасьонал, а также нидерландский ПСВ. Наиболее активно подписать Марлона хотел турецкий Трабзонспор, однако против трансфера выступила жена футболиста, отказавшаяся переезжать в Трабзон.

"Брагін був людиною слова": прийшов у футбол з боротьби, рятував Шахтар, творив МетаДон, водив підопічного у нічний клуб