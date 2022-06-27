Бразильский легионер "горняков" Марлон не будет выступать в турецкой Суперлиге.

Центральный защитник Шахтера Марлон не перейдет в Трабзонспор, сообщает Sporx.

Марлон может перебраться в лагерь 24-кратного европейского чемпиона – Шахтер начал переговоры

Чемпион Турции в последние недели активно пытался подписать бразильца, воспользовавшись новым положением ФИФА, которое позволило прекращать контракты футболистов с украинскими клубами до конца следующего сезона из-за войны. "Бордово-голубые" сделали "горнякам" несколько предложений, но получали отказы.

Точку в трансфере поставила жена Марлона, категорически отказавшаяся от переезда в Трабзон. Как следствие, бразилец теперь рассматривает варианты перехода в один из итальянских клубов.

К слову, ранее о своем интересе к 26-летнему защитнику заявляли Фиорентина, бразильские Атлетико Минейро, Фламенго и Интернасьонал, а также нидерландский ПСВ.

Напомним, Марлон перебрался в Шахтер летом 2021 года, подписав 5-летний контракт. В досрочно завершенном сезоне-2021/22 бразилец провел за "горняков" 22 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.

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