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Марлон близок к переходу в Шальке Коноплянки

22:14 39 Читати українською
Марлон близок к переходу в Шальке Коноплянки
Марлон / ФК Барселона

Шальке может подписать центрального защитника Барселоны Марлона.

Шальке близок к подписанию центрального защитника Барселоны Марлона, сообщает Sport.es.

Магический Хави организовал уникальный рекорд – партнер легенды Барселоны забил 7 голов в дерби, а клуб 16 – за 2 матча

Бразилец может стать заменой Тило Кереру, который по 37 млн евро перешел во французский ПСЖ. В сезоне 2017/2018 Марлон на правах аренды выступал за Ниццу.

"Блаугранас" также успели продать своего форварда Хосе Арнаиса в Леганес.

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