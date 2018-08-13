Марлон близок к переходу в Шальке Коноплянки

Шальке может подписать центрального защитника Барселоны Марлона.

Шальке близок к подписанию центрального защитника Барселоны Марлона, сообщает Sport.es.

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Бразилец может стать заменой Тило Кереру, который по 37 млн евро перешел во французский ПСЖ. В сезоне 2017/2018 Марлон на правах аренды выступал за Ниццу.

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