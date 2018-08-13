Магический Хави организовал уникальный рекорд – партнер легенды Барселоны забил 7 голов в дерби, а клуб 16 – за 2 матча

Бывший полузащитник Барселоны приложил ногу к фантастическому рекорду в чемпионате Катара. Партнер Хави по Аль Садд Багдад Бунеджа, используя в том числе магию испанца, забил 7 голов за игру.

В январе 2019-го ему стукнет 39, а он все еще продолжает удивлять своей техникой. И пусть Хави феерит всего лишь в чемпионате Катара, но его игра и достижения Аль-Садда все равно впечатляют. Партнер каталонца, 26-летний Багдад Бунеджа, установил уникальный рекорд катарской Суперлиги, забив 7 голов за матч (мог и 8, но соперник опередил его и забил в собственные ворота). Предыдущее достижение принадлежало иракцу Юнусу Махмуди, который 14 лет назад забил 6 за игру.

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Алжирский нападающий в целом наколотил 10 мячей за 2 стартовых матча сезона 2018/19, тогда как его Аль-Садд – 16. Во 2-м туре команда Хави разбомбила принципиального соперника Аль-Араби (кстати, именно в этот клуб ранее сватали легенду Барселоны) в дерби Дохи 10:1. Даже сама команда, за которую также сыграл 35-летний экс-капитан Атлетико Габи, не ожидала такого результата против крепкого середняка.

Чемпион мира-2010 приложился к половине голов. Сначала Хави подал угловой, после которого его партнер Афиф (4 гола за 2 матча, второй лучший бомбардир сезона, звезда сборной Катара поиграл за испанский Спортинг и бельгийский Эйпен) забил роскошный гол с лета.

Затем 38-летний полузащитник отдал блестящую передачу пяткой с разворота на Бунеджа, и тот заработал пенальти, который сам же реализовал. Этот пас – показ чистой магии капитана Аль-Садда. Четвертый гол также организовал выдающийся плеймейкер. Немного тики-таки, и так называемый второй голевой пас на прорыв ассистенту.

Пятый гол – уже чистый ассист Хави, который разыграл угловой с партнером, на голеадора-рекордсмена. И напоследок экс-игрок сборной Испании организовал результативную трехходовку, которая привела к рекорду и двузначному числу голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Хави может начать свою тренерскую карьеру, возглавив Аль-Садд. Однако с такой игрой ему завершение игрового периода не угрожает. Интересно, что нынешний наставник команды, 72-летний Жезуальдо Феррейра (во главе Порту становился лучшим тренером чемпионата Португалии 3 года подряд) считает, что Аль-Садд еще не вышел на пик формы.

Первое настоящее испытание (если не считать матча против Аль-Гараф Уэсли Снейдера) ждет клуб в Лиге чемпионов Азии: 27 августа Хави и компания сыграют в первом четвертьфинале против иранского Эстеглаля. В 1/8 финала азиатской ЛЧ Аль-Садд прошел Аль-Ахли, который тогда еще тренировал Сергей Ребров (2:1 и 2:2).

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