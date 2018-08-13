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Барселона продала нападающего Арнаиса в Леганес

21:44 49 Читати українською
Барселона продала нападающего Арнаиса в Леганес
Хосе Арнаис / ФК Леганес

Экс-форвард Барселоны Хосе Арнаис подписал 5-летний контракт с Леганесом.

Леганес на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Барселоны Хосе Арнаиса. Контракт рассчитан на 5 лет.

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Стоит отметить, что "блаугранас" продали 50% прав на игрока, другую половину оставив себе. Ранее нападающего сватали в лондонский Арсенал.

Клуб из пригорода Мадрида заплатил Барселоне 5,5 евро за переход футболиста.

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