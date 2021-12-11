"Мы отдаем себе отчет, что в нашей команде все идет не так хорошо. Надеемся, что уже в воскресенье сыграем игру, в которой наберем 3 очка. Я в четырех поединках без забитых голов. Это меня очень огорчает, потому что я ежедневно работаю над тем, чтобы забивать и помогать Металлисту 1925 с победами и голами, и в следующей игре я хочу вернуться на голевой путь.

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И мы, и тренер, готовимся сыграть замечательную игру в воскресенье и избавиться от этой плохой серии, которая с нами случилась. Я надеюсь, что в Одессе наша команда сыграет отличную игру. И в Харьков мы вернемся с тремя очками. Мои выступления в Украине? Это было пять месяцев великолепного опыта, который Бог подарил мне в моей жизни. Я очень счастлив здесь, в Металлисте 1925, и надеюсь и дальше помогать команде.

Не испугался ли снега? Немного тяжело, когда впервые встречаешься со снегом и холодом. Но Бог укрепляет меня каждый день, чтобы я мог сделать все возможное, чтобы забыть время о холоде и продолжать безупречно выполнять свою работу здесь, в Харькове", – поделился Марлисон в комментарии официальному сайту Металлиста 1925.

Добавим, что харьковчане не знают вкус побед уже в 6 подряд поединках – 5 из них в УПЛ. Матч Черноморец – Металлист 1925 года состоится уже завтра, 12 декабря, начало в 14:00.

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